Снова рекорд: организаторы Уимблдона объявили размер призового фонда, который будет разыгран в этом сезоне

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Как сообщает пресс-релиз Всеанглийского теннисного клуба общий призовой фонд Уимблдонского чемпионата в 2023 году составит рекордные 44,7 млн. фунтов стерлингов, что на 11,2% выше, чем в прошлом году и на 17,1%, чем на турнире 2019 года, который проводился до пандемии коронавируса.

Чемпионы и призеры в женском и мужском одиночном разрядах получат £2 350 000 и £1 175 000 соответственно, что будет соответствовать уровню, который был в 2019 году.

Также организаторы сообщают, что призовой фонд отборочного турнира будет увеличен на 14,5% по сравнению с прошлым годом, а теннисисты проигравшие в первом круге основной сетки, получат 55 000 фунтов стерлингов, что на 10% больше, чем в 2022 году.

Призовой фонд парных соревнований для мужчин и женщин увеличен на 10,7% по сравнению с прошлым годом.