Хертогенбос. Крюгер обыграла третью сеяную и проведёт дебютный четвертьфинал в Туре

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Марченко победил чемпиона юниорского Ролан Гаррос на старте турнира в Братиславе
Марченко вышел во второй круг турнира Вчера 11:39 344 0 Фото — gettyimages #Илья...
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Хертогенбос. Синнер выиграл 30-й матч в сезоне, Макдональд обыграл Чорича
2023-06/1686773401_sinner.jpeg|—>Libema Open — ATP 250Хертогенбос, Нидерланды • 12-18 июня • трава • €750,950Действующий чемпион:...
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Киченок уступила в первом круге парного разряда в Ноттингеме
Украинка выступала вместе с Алицией Росольской из Польши Сегодня 12:55 294 1 #Надежда Киченок...
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Дарья Снигир – Беатрис Хаддад Мая: обзор матча
Обзор матча Дарья Снигир – Беатрис Хаддад Мая Сегодня 13:37 374 0 Фото —...