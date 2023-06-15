Калинина уступила Дарту во втором круге турнира в Ноттингеме

Матч длился 1 час 30 минут 318 #Ангелина Калинина, #Гарриет Дарт

Источник – Чемпион.

Ангелина Калинина (25) проиграла Гарриет Дарт из Великобритании (143) в матче второго круга травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.

Матч длился 1 час 30 минут и завершился с 6:0, 7:5.

Калинина 2 раза подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и реализовала 1/2 брейк-пойнт.

Rothesay Open — WTA 250 Ноттингем, Великобритания Трава Призовой фонд — $259 303 Второй круг, 15 июня

Гарриет Дартт (Великобритания) — Ангелина Калинина (Украина) 6:0, 7:5< /b>

Раньше Снегирь уступила во втором круге турнира.

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