Теннис
Марченко победил чемпиона юниорского Ролан Гаррос на старте турнира в Братиславе
Марченко вышел во второй круг турнира Вчера 11:39 344 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (345) обыграл Дино Прижмича (293) из Хорватии в первом круге турнира ATP Challenger в Братиславе. Матч длился 1 час и 44 минуты и завершился с счетом 6:2, 6:4.
Марченко 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 из 13 брейк-пойнтов.
На прошлой неделе Прижмич выиграл одиночный трофей на Открытым чемпионате Франции среди игроков до 18 лет.
За выход в четвертьфинал Илья поспорит с Виталием Сачко. ) Грунт Призовой фонд — €118,000 Первый круг, 13 июня
Илья Марченко (Украина) — Дино Прижмич (Хорватия) 6:2, 6:4
Ранее Марченко успешно преодолел квалификацию.