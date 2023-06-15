Марченко победил чемпиона юниорского Ролан Гаррос на старте турнира в Братиславе

Марченко вышел во второй круг турнира 344 Фото — gettyimages #Илья Марченко

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (345) обыграл Дино Прижмича (293) из Хорватии в первом круге турнира ATP Challenger в Братиславе. Матч длился 1 час и 44 минуты и завершился с счетом 6:2, 6:4.

Марченко 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 из 13 брейк-пойнтов.

На прошлой неделе Прижмич выиграл одиночный трофей на Открытым чемпионате Франции среди игроков до 18 лет.

За выход в четвертьфинал Илья поспорит с Виталием Сачко. ) Грунт Призовой фонд — €118,000 Первый круг, 13 июня

Илья Марченко (Украина) — Дино Прижмич (Хорватия) 6:2, 6:4

Ранее Марченко успешно преодолел квалификацию.