Сачко вышел во второй круг турнира в Братиславе

Виталий Сачко продолжает выступление на "челленджере" в Словакии 292 Фото — gettyimages #Виталий Сачко

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Виталий Сачко (266) обыграл Йозефа Ковалика (144) из Словакии в первом круге ATP Challenger в Братиславе.

Матч длился 2 часа 34 минуты и завершился со счетом 7: 6(1), 5:7, 6:0.

Сачко 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

Bratislava Open — ATP Challenger Tour 100 Братислава (Словакия) Грунт Призовой фонд — €118,000 Первый круг, 13 июня< /em>

Виталий Сачко (Украина) — Йозеф Ковалик (Словакия) 7:6(1), 5:7, 6:0 Раньше Сачко успешно преодолел квалификацию.