Штутгарт. Музетти впервые сыграет в четвертьфинале турнира на траве, Хуркач одержал тяжелую победу над «квалифаером»

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Калинина с победы стартовала на турнире в Ноттингеме
Украинка вышла во второй круг турнира Вчера 10:52 531 0 Фото — gettyimages #Ангелина...
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Сачко вышел во второй круг турнира в Братиславе
Виталий Сачко продолжает выступление на "челленджере" в Словакии Вчера 11:09 292 0 Фото —...
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Хертогенбос. Крюгер обыграла третью сеяную и проведёт дебютный четвертьфинал в Туре
2023-06/1686769670_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марченко победил чемпиона юниорского Ролан Гаррос на старте турнира в Братиславе
Марченко вышел во второй круг турнира Вчера 11:39 344 0 Фото — gettyimages #Илья...