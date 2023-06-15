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Теннис

Штутгарт. Музетти впервые сыграет в четвертьфинале турнира на траве, Хуркач одержал тяжелую победу над «квалифаером»

2023-06/1686769742_musetti-1.jpeg|—>Штутгарт. Музетти впервые сыграет в четвертьфинале турнира на траве, Хуркач одержал тяжелую победу над "квалифаером"

Источник: btu.org.ua

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