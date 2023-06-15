Теннис
Снегирь уступила во втором круге турнира в Ноттингеме
Снегирь не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Сегодня 15:56 271 3 Фото — gettyimages #Снегирь
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Дар Снигирь (157) уступила Кэти Бултер (126) из Великобритании во втором круге травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.
Матч длился 2 часа 7 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3. Снегирь 1 раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.
Rothesay Open — WTA 250 Ноттингем, Великобритания Трава Призовой фонд — $259 303 Второй круг, 15 июня
Кэти Бултер (Великобритания) — Дар Снигирь (Украина) 7:5, 6:3Напомним, в первом круге Снегирь переиграла десятую ракетку мира.
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