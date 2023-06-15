Снегирь уступила во втором круге турнира в Ноттингеме

Снегирь не смогла пробиться в четвертьфинал турнира 271 Фото — gettyimages #Снегирь

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Дар Снигирь (157) уступила Кэти Бултер (126) из Великобритании во втором круге травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.

Матч длился 2 часа 7 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3. Снегирь 1 раз подала навылет и допустила 3 ​​двойные ошибки.

Rothesay Open — WTA 250 Ноттингем, Великобритания Трава Призовой фонд — $259 303 Второй круг, 15 июня

Кэти Бултер (Великобритания) — Дар Снигирь (Украина) 7:5, 6:3 Напомним, в первом круге Снегирь переиграла десятую ракетку мира.

Ранее Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме.