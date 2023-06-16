Братислава. Сачко обыграл третьего сеяного на пути в полуфинал турнира

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Калинина проиграла на старте парной сетки WTA 250 турнира в Ноттингеме
Сегодня 11:38 153 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3f382cf0d586064bdccd9a746e7ddd05.
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Ноттингем. Мандлик и Баррейдж впервые сыграют в четвертьфинале на уровне WTA
2023-06/1686853499_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Гаске победил Циципаса и стал четвертым действующим теннисистом, выигравшим 600 матчей на уровне ATP
2023-06/1686856829_atp-8.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хертогенбос. Бекташ впервые вышла в 1/4 финала, Макнелли и Андрееску выбыли из борьбы
2023-06/1686856979_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua