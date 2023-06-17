Бирмингем. Цуренко и Ястремская встретятся на старте квалификации

Больше в Теннис
-
Хертогенбос. Грунчакова впервые за 4,5 года вышла в полуфинал в WTA-туре
2023-06/1686938990_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Штутгарт. Тиафо впервые сыграет в полуфинале на траве, Хуркач и Штруфф сыграют за место в финале
2023-06/1686941246_tiafoe.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ноттингем. Три британки смогли выйти в полуфинал домашнего турнира
2023-06/1686945390_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Братислава. Сачко обыграл третьего сеяного на пути в полуфинал турнира
2023-06/1686917779_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua