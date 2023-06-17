Братислава. Сачко будет бороться за дебютный титул на «челленджерах»

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Цуренко уступила Ястремской на старте квалификации турнира в Бирмингеме
Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Сегодня 15:08 130 0 Фото — gettyimages #Леся...
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Бирмингем. Цуренко и Ястремская встретятся на старте квалификации
2023-06/1686932354_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хертогенбос. Грунчакова впервые за 4,5 года вышла в полуфинал в WTA-туре
2023-06/1686938990_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Тиафо впервые сыграет в полуфинале на траве, Хуркач и Штруфф сыграют за место в финале
2023-06/1686941246_tiafoe.jpeg|—> Источник: btu.org.ua