Теннис
Цуренко уступила Ястремской на старте квалификации турнира в Бирмингеме
Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Сегодня 15:08 130 0 Фото — gettyimages #Леся Цуренко, #Даяна Ястремская
Даяна Ястремская (135) победила Лесю Цуренко (45) на старте квалификации турнира в Бирмингеме.
Матч длился 1 час и 14 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2 .
Ястремская трижды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем, Великобритания< /em> Трава Призовой фонд — $259,303 Квалификация, Полуфинал 17 мая
Даяна Ястремская (Украина) — Леся Цуренко (Украина) 6:2, 6:2
Раньше Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме.< /p>