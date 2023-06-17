Цуренко уступила Ястремской на старте квалификации турнира в Бирмингеме

Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации 130 Фото — gettyimages #Леся Цуренко, #Даяна Ястремская

Даяна Ястремская (135) победила Лесю Цуренко (45) на старте квалификации турнира в Бирмингеме.

Матч длился 1 час и 14 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2 .

Ястремская трижды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

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Даяна Ястремская (Украина) — Леся Цуренко (Украина) 6:2, 6:2

Раньше Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме.< /p>