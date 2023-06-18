Ястремская проиграла Мартинцовой в квалификации турнира в Бирмингеме

Украинка в третий раз подряд уступила чешке 121 #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№135 WTA) в финале квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме проиграла чешке Терезе Мартынцевой (№121 WTA).

Матч длился один час 39 минут. Ястремская совершила три эйса, допустила 5 двойных ошибок и использовала 3 из 4 брейк-пойнта. Ранее Даяна выбила из борьбы украинку Лесю Цуренко. В основе турнира в Бирмингеме сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина. Они уже узнали своих соперниц.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 Финал квалификации, 18 июня

Веса Мартинцова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) 6:3, 7:6(2)

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