Илкли. Крутых стартовал с победы в квалификации турнира

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Ноттингем. Баррейдж и Бултер поспорят за дебютный титул WTA
2023-06/1687027551_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хертогенбос. Томпсон второй раз сыграет в финале турнира и поборется за свой дебютный титул с Грикспором
2023-06/1687028809_thompson.jpeg|—>Libema Open — ATP 250Хертогенбос, Нидерланды • 12-18 июня • трава • €750,950Действующий чемпион:...
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Лондон (ATP 500): Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
2023-06/1687013587_queens-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Братислава. Сачко будет бороться за дебютный титул на «челленджерах»
2023-06/1686995476_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua