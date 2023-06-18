Теннисиста из Румынии дисквалифицировали и оштрафовали за договорные матчи

Лункан отстранен от тенниса к 2028 году 315 Источник — sport.ua.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило от спорта на пять лет 34-летнего теннисиста из Румынии Петру-Александру Лункану после многочисленных нарушений Антикоррупционной программы тенниса (TACP).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дело рассматривал независимый уполномоченный слушание дела о коррупции (AHO) Радж Паркер, оставивший в силе пять из семи обвинений, выдвинутых ITIA за договорные матчи в 2017 и 2021 годах, а также дополнительное обвинение в отказе от сотрудничества в полной мере с расследованием ITIA в 2022 году. Паркер установил, что Лункану, достигшему рекордного в карьере 304-го места в одиночном разряде ATP в 2009 году, нарушил TACP, подстроил результат или любой другой аспект нескольких матчей, а также прямо или косвенно способствовал ставкам на теннис.

Паркер также обнаружил, что игрок не в полной мере сотрудничал с расследованием ITIA, отозвав согласие на анализ своего мобильного телефона по запросу следователя ITIA.

Лункану, который отрицал все обвинения, будет запрещено играть, тренировать или посещать какие-либо теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные руководящими органами тенниса до 8 июня 2028 года. Игрок также был оштрафован на 40 000 долларов.