19 июня Свитолина и Калинина сыграют матчи первого круга в Бирмингеме

88 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/36d9fe298f914816402c00e372c503f6.jpg» /> #Ангелина Калинина, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион

19 июня в Бирмингеме стартует основная сетка Rothesay Classic — WTA 250, в которую попали 3 представительницы Украины.

В первый соревновательный день на травяные корты Бирмингема выйдут Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинских теннисисток 19 июня

16:00*. Элина Светлина (73) – Линда Фругвиртова (57, Чехия) – центральный корт Энн Джонс, третий запуск, после игры Линетт – Паолини;

16:00*. Англени Калинина (25) — Алиша Паркс (51, США) — корт №1, после матча Боузкова — Пера.

* — ориентировочное время, в зависимости от хода предыдущих встреч.

Марта Костюк игру первого круга против россиянки Анны Павловой сыграет во вторник, 20 июня. Даяна Ястремская не смогла преодолеть квалификацию, в финале украинка уступила чешке Мартинцовой (6:3, 7:6(2).

Напомним, в новом рейтинге WTA strong> — Марта Костюк поднялась не рекордную позицию — 34. Ангелина Калина потеряла одно место, сейчас украинка — 26. Эина Свитолина сохранила предыдущий рейтинг — 73.