Бирмингем. Костюк и Крейчикова вышли в парный четвертьфинал

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Свитолина — Фругвиртовая: прямая трансляция — LIVE
Сегодня 13:59 184 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b5bfc8361e4cbcee5441e590ed239279.
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Экс-четвертая ракетка мира провел первый турнир за последние два года и сразу выиграл титул
2023-06/1687172763_nishikori.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP: Сачко вернулся в топ-200
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 11:30 57633 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Рейтинг WTA. Костюк обновляет свой личный рекорд, Стародубцева дебютирует в топ-300
2023-06/1687154304_kostyuk.jpeg|—>В топ-100 рейтинга WTA входят пять украинских теннисисток.