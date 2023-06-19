Экс-четвертая ракетка мира провел первый турнир за последние два года и сразу выиграл титул

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Рейтинг ATP: Сачко вернулся в топ-200
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 11:30 57633 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Рейтинг WTA. Костюк обновляет свой личный рекорд, Стародубцева дебютирует в топ-300
2023-06/1687154304_kostyuk.jpeg|—>В топ-100 рейтинга WTA входят пять украинских теннисисток.
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19 июня Свитолина и Калинина сыграют матчи первого круга в Бирмингеме
Сегодня 11:03 88 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/36d9fe298f914816402c00e372c503f6.
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Рейтинг ATP. Сачко дебютирует в топ-200, Крутых и Марченко улучшают свои позиции
2023-06/1687158821_sachko-1.jpeg|—>Первой ракеткой Украины остается Алексей Крутых, который на этой неделе поднялся на четыре строчки...