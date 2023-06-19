Костюк с победы стартовал в парном турнире WTA 250 в Бирмингеме

Украинка вышла во второй круг турнира 266 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк и чешка Барбора Крейчикова обыграли грузинку Оксану Калашникову и белорусскую Ирину Шиманович в первом круге парного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч продолжался 1 час и 5 счетом 6:7, 6:4, 10:6.

Костюк и Крейчикова 2 раза подали навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 3/10 брейк-пойнтов.

В следующем круги Марта и Барбора сыграют против победительницы матча Фрея Кристи/Али Коллинз – Кристина Букса/Макото Ниномия.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 Парный разряд, Первый круг 19 июня

Марта Костюк/Барбора Крейчикова (Украина/Чехия) – Оксана Калашникова/Ирина Шиманович (Грузия) 6:7, 6:4, 10:6

Ранее Ястремская проиграла Мартинцовой в квалификации турнира в Бирмингеме.