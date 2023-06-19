Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах WTA 19 июня

Больше в Теннис
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Ноттингем. Маррей выиграл второй «челленджер» подряд и впервые за 5 лет вернется в топ-40 мирового рейтинга
2023-06/1687091877_murray.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Ноттингем. Бултер обыграла Баррейдж в британском финале
2023-06/1687101937_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Тиафо отыграл матчбол Штруффа и завоевал свой третий титул в карьере
2023-06/1687106155_tiafoe-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Самтер (W60). Стародубцева одержала волевую победу в финале и завоевала крупнейший титул в карьере
2023-03/1677879203_yulia_starodubtseva-1.jpeg|—>Юлия Стародубцева (WTA 385) за 3,5 часа нанесла поражение второй сеяной индийской теннисистке Карман...