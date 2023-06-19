Рейтинг ATP. Сачко дебютирует в топ-200, Крутых и Марченко улучшают свои позиции

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Первой ракеткой Украины остается Алексей Крутых, который на этой неделе поднялся на четыре строчки и занимает 178-е место в мировой классификации.

Виталий Сачко, после дебютного титула ATP Challenger, который он завоевал в Братиславе, обновил свой личный рекорд и дебютировал в топ-200 рейтинга АТР на 187-й позиции.

Илья Марченко улучшил свои позиции и занимает на этой неделе 332-е место (+13).

В топ-500 рейтинга АТР входят еще три украинских теннисиста: Александр Овчаренко — 402-е место (+4), Владислав Орлов — 414-е место (+2) и Эрик Ваншельбойм — 428-е место (-2).

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В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который занимает 85-е место. Владислав Манафов поднялся на 106-е место (+1), а Олег Приходько опустился на 138-ю позицию (-2).