ATP обновил рейтинг теннисистов 57633 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Победитель Ролан Гаррос Новак Джокович возглавил рейтинг, Карлос Алькарас занимает второе место, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев. /p>

Первая ракетка Украины Алексей Крутых поднялся на 178-ю позицию. Виталий Сачко совершил значительный прорыв и поднялся на 187-е место.

Рейтинг ATP 19 октября мая 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 7595 2. (2) Карлос Алькарас (Испания) — 7175 3. (3) Даниил Медведев — 5845 4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 4960 5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 4875 6. (6) Холь Руне (Дания) – 4375 7. (7) Андрей Рублев – 4375 8. (8) Тейлор Фриц (США) – 3515 9. (9) Янник Зиннер (Италия) – 3300 10. (12) Фрэнсис Тьяфу (США) – 3085… 178. (182) Алексей Крутых (Украина) – 320 187. (266) Виталий Сачко (Украина) – 308 332. (345 Илья Марченко (Украина) — 152 402. (406) Александр Овчаренко (Украина) — 111 414. (416) Владислав Орлов ( Украина) — 105

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