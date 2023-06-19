Теннис
Рейтинг ATP. Тиафо дебютировал в первой десятке, личные рекорды Штруффа и Грикспора, Маррей вернулся в топ-40
2023-06/1687195303_atp.jpg|—>
Победа на турнире ATP 250 в Штутгарте позволила Фрэнсису Тиафо впервые войти в топ-10 и стать третьим афроамериканцем, которому это удалось. Ранее в первой десятке рейтинга находились Артур Эш и Джеймс Блейк. Тиафо присоединился к Тэйлору Фритцу, который занимает восьмое место — в последний раз два американца входили в топ-10 в мае 2012 года (Марди Фиш и Джон Иснер).
Ян-Леннард Штруфф, проигравший Тиафо в финальном матче, вплотную приблизился к дебюту в топ-20, а победитель турнира ATP 250 в Хертогенбосе Таллон Грикспор дебютировал в топ-30.
Энди Маррей на прошлой неделе стал чемпионом на «челленджере» в Ноттингеме и благодаря этому он вернулся в топ-40 впервые с мая 2018 года.
>>> Сачко дебютирует в топ-200, Крутых и Марченко улучшают свои позиции
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
10. Фрэнсис Тиафо (+2)
15. Томми Пол (+1)
16. Лоренцо Музетти (+1)
19. Франсиско Серундоло (+1)
21. Ян-Леннард Штруфф (+3)
29. Таллон Грикспор (+9)
91. Фабиан Марожан (+22) — дебют в топ-100