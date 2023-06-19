Рейтинг ATP. Тиафо дебютировал в первой десятке, личные рекорды Штруффа и Грикспора, Маррей вернулся в топ-40

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Победа на турнире ATP 250 в Штутгарте позволила Фрэнсису Тиафо впервые войти в топ-10 и стать третьим афроамериканцем, которому это удалось. Ранее в первой десятке рейтинга находились Артур Эш и Джеймс Блейк. Тиафо присоединился к Тэйлору Фритцу, который занимает восьмое место — в последний раз два американца входили в топ-10 в мае 2012 года (Марди Фиш и Джон Иснер).

Ян-Леннард Штруфф, проигравший Тиафо в финальном матче, вплотную приблизился к дебюту в топ-20, а победитель турнира ATP 250 в Хертогенбосе Таллон Грикспор дебютировал в топ-30.

Энди Маррей на прошлой неделе стал чемпионом на «челленджере» в Ноттингеме и благодаря этому он вернулся в топ-40 впервые с мая 2018 года.

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

10. Фрэнсис Тиафо (+2)

15. Томми Пол (+1)

16. Лоренцо Музетти (+1)

19. Франсиско Серундоло (+1)

21. Ян-Леннард Штруфф (+3)

29. Таллон Грикспор (+9)

91. Фабиан Марожан (+22) — дебют в топ-100