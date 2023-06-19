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Теннис

Рейтинг WTA. Костюк обновляет свой личный рекорд, Стародубцева дебютирует в топ-300

2023-06/1687154304_kostyuk.jpeg|—>Рейтинг WTA. Костюк обновляет свой личный рекорд, Стародубцева дебютирует в топ-300
В топ-100 рейтинга WTA входят пять украинских теннисисток.

Ангелина Калинина начинает эту игровую неделю на 26-й строчке мирового рейтинга (-1). Марта Костюк на одну позицию улучшила свой личный рекорд и занимает 34-ю позицию. Леся Цуренко опустилась на 46-е место (-1).

Элина Свитолина сохранила за собой 73-ю позицию, а Катерина Байндл опустилась на 87-е место (-4).

Свой личный рекорд обновила Юлия Стародубцева, которая благодаря титулу на турнире ITF W60 в США, дебютирует в топ-300 и занимает 297-е место (+88).

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В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 14-е место, Марта Костюк располагается на 30-й строчке, а Надежда Киченок опустилась на 55-е место (-1).

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Источник: btu.org.ua

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