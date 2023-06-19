Рейтинг WTA. Швёнтек повторила достижение Халеп, Бултер впервые вошла в топ-100

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Ига Швёнтек начала 64-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Полька сравнялась по данному показателю с Симоной Халеп, которая поднималась на вершину рейтинга два раза (16 недель + 48 недель). Напомним, Швёнтек поднялась на первое место в начале апреля прошлого года и с тех пор занимает эту позицию.

Кэти Бултер, которая на предыдущей неделе выиграла свой первый титул WTA в Ноттингеме, дебютировала в топ-100.