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Теннис

Рейтинг WTA. Швёнтек повторила достижение Халеп, Бултер впервые вошла в топ-100

2023-06/1687167576_wta.jpg|—>Рейтинг WTA. Швёнтек повторила достижение Халеп, Бултер впервые вошла в топ-100
Ига Швёнтек начала 64-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Полька сравнялась по данному показателю с Симоной Халеп, которая поднималась на вершину рейтинга два раза (16 недель + 48 недель). Напомним, Швёнтек поднялась на первое место в начале апреля прошлого года и с тех пор занимает эту позицию.

Кэти Бултер, которая на предыдущей неделе выиграла свой первый титул WTA в Ноттингеме, дебютировала в топ-100.

Источник: btu.org.ua

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