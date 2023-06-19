Самтер (W60). Стародубцева одержала волевую победу в финале и завоевала крупнейший титул в карьере

2023-03/1677879203_yulia_starodubtseva-1.jpeg|—>

Юлия Стародубцева (WTA 385) за 3,5 часа нанесла поражение второй сеяной индийской теннисистке Карман Каур Танди (WTA 263) — 6:7(5), 7:5, 6:4. Украинка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала шесть брейков. В решающем сете, при счете 4:3 в пользу Стародубцевой, поединок был остановлен на несколько часов из-за непогоды.

23-летняя Юлия Стародубцева провела третий одиночный финал на турнирах ITF в карьере и одержала вторую победу. В начале марта украинка выиграла титул на соревнованиях ITF W25 в Спринге (тоже на харде).

Отметим, что по ходу турнира украинская теннисистка победила троих лидеров посева.