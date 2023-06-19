Штутгарт. Тиафо отыграл матчбол Штруффа и завоевал свой третий титул в карьере

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Самтер (W60). Стародубцева одержала волевую победу в финале и завоевала крупнейший титул в карьере
2023-03/1677879203_yulia_starodubtseva-1.jpeg|—>Юлия Стародубцева (WTA 385) за 3,5 часа нанесла поражение второй сеяной индийской теннисистке Карман...
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Хертогенбос. Грикспор победил Томпсона в решающем матче
2023-06/1687114539_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Илкли. Крутых не смог выйти в основную сетку турнира
2023-06/1687088309_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Теннисиста из Румынии дисквалифицировали и оштрафовали за договорные матчи
Лункан отстранен от тенниса к 2028 году Сегодня 13:40 315 0 Источник — sport.ua.