Теннис
Свитолина — Фругвиртовая: прямая трансляция — LIVE
Сегодня 13:59 184 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b5bfc8361e4cbcee5441e590ed239279.jpg» /> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (73) в первом круге Rothesay Classic — WTA 250, проходящая в аглийском Бирмингеме, сыграет против представительницы Чехии — Линды Фругвиртовой (57).< /p>
Матч состоится 19 июня. Ориентировочное начало в 16:00 по киевскому времени.
В Украине трансляции из Бирмингема начнут показывать с четвертьфинальной стадии, на телеканале Setanta Sports.
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