Свитолина — Фругвиртовая: прямая трансляция — LIVE

184 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b5bfc8361e4cbcee5441e590ed239279.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (73) в первом круге Rothesay Classic — WTA 250, проходящая в аглийском Бирмингеме, сыграет против представительницы Чехии — Линды Фругвиртовой (57).< /p>

Матч состоится 19 июня. Ориентировочное начало в 16:00 по киевскому времени.

В Украине трансляции из Бирмингема начнут показывать с четвертьфинальной стадии, на телеканале Setanta Sports.

Смотрите онлайн игру Свитолина — Фругвиртова вживую на нашем сайте.