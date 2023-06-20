Теннис
20 июня Костюк сыграет против россиянки Потаповой в 1 круге Rothesay Classic — WTA 250
Сегодня 09:20 548 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/89df0855085aa9236aff44d02a6e5682.jpg» /> #Марта Костюк
Источник — Чемпион.
20 июня на травяных кортах Бирмингема сыграет только одна представительница Украины — Марта Костюк против россиянки Анны Потаповой.
Расписание матчей украинских теннисисток 20 июня
16:00*. Марта Костюк (34) – Анна Потапова (21, россия) – корт №1, третий запуск после матча Фрэнх – Стрыкова.
* — ориентировочное время, в зависимости от хода предыдущих встреч
Элина Свитолина не смогла преодолеть прежний круг в Бирмингеме, разгромно прогорав чешке Фругвиртовой (6:2, 6 :0). А Ангелина Калинина победила американку Спаркс (6:4, 6:4) и сыграет во втором круге.