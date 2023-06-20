Экс-вторая ракетка мира завершит свою игровую карьеру после Уимблдона

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«Сегодня я объявляю, что завершаю свою спортивную карьеру. После нескольких визитов к врачам и консультаций с моей медицинской командой, выяснилось, что у меня дегенерация поясничного диска в спине. Это не позволяет проводить полноценные тренировки и продолжать выступления на высшем уровне в такой высококонкурентной сфере просто невозможно.

Теннис мне многое дал и многому научил, и я очень благодарна за это. Для меня было важно представлять флаг Эстонии на теннисных кортах и иметь возможность играть перед своими болельщиками и поклонниками по всему миру.

Я готова к новым вызовам после того, как я в последний раз выступлю в качестве профессиональной теннисистки — чтобы насладиться игрой и побороться изо всех сил на Уимблдоне.

Спасибо всем за вашу постоянную поддержку. Анетт.», — написала Контавейт в своих социальных сетях.

27-летняя Анетт Контавейт выиграла шесть титулов WTA и еще десять раз сыграла в финалах. Лучший результат на турнирах Grand Slam — четвертьфинал Australian Open (2020). На Ролан Гаррос и US Open она сыграла в четвертом круге, а на Уимблдоне доходила до третьего раунда. В июне прошлого года эстонская теннисистка поднялась на вторую строчку в рейтинге WTA. На теннисном корте заработала $8,038,120 призовых.

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