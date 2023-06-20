Киченок уступила в первом круге парного разряда в Бирмингеме

Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира 151 #Надежда Киченок

Источник — Чемпион .

Украинка Надежда Киченок и представительница Польши Алиция Росольская уступили дуэту Магда Линетт/Бернарда Пера в первом круге парного разряда турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч длился 1 час 3 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:3.

На прошлой неделе Киченок и Россольска проиграли в первом круге турнира в Ноттингеме.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 Парный разряд, Первый круг 20 июня

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) – Надежда Киченок/Алиция Росольская (Украина/Польша) 6:2, 6:3

Раньше Свитолина разгромно уступила Линди Фругвиртовой.