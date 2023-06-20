Теннис
Контавейт объявила о завершении карьеры после Уимблдона
Анетт Контавейт прокомментировала завершение карьеры Сегодня 16:41 110 0 #Контавейт
Источник — Чемпион.
Бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила, что завершит карьеру после Уимблдона.
Об этом рассказала сама теннисистка.
«Сегодня я объявляю После нескольких визитов к врачу и консультациям с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация поясничного диска в спине.
Это не позволяет проводить полномасштабные тренировки или продолжать соревнования. невозможно продолжать работать на самом высоком уровне в такой высококонкурентной сфере.
Теннис многому дал мне и многому научил меня, и я очень благодарна за это. Для меня было важно нести флаг Эстонии на теннисные корты и иметь возможность играть перед моими поклонниками и болельщиками по всему миру.
Я готова к новым вызовам после моего последнего усилия как профессионального теннисиста – наслаждаться игрой и соревноваться как можно настойчивее на Уимблдоне.
Благодарим всех за постоянную поддержку», — написала Контавейт.
27-летняя Контавейт — финалистка одного Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021), победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, победительница одиночного турнира Orange Bowl (2011), финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. class=»instagram-media» data-instgrm-captioned=»» data-instgrm-permalink=»https://www.instagram.com/p/Cts5NhdsLou/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version =»14″ style=»background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0 ,0,0.15);margin:1px;max-width:540px;min-width:326px;padding:0;width:calc(100% — 2px);»> Посмотреть это сообщение в Instagram #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; : center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;»>Сообщение, распространенное Anett Kontaveit (@anett_kontaveit)