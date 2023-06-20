Контавейт объявила о завершении карьеры после Уимблдона

Анетт Контавейт прокомментировала завершение карьеры 110 #Контавейт

Источник — Чемпион.

Бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила, что завершит карьеру после Уимблдона.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«Сегодня я объявляю После нескольких визитов к врачу и консультациям с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация поясничного диска в спине.

Это не позволяет проводить полномасштабные тренировки или продолжать соревнования. невозможно продолжать работать на самом высоком уровне в такой высококонкурентной сфере.

Теннис многому дал мне и многому научил меня, и я очень благодарна за это. Для меня было важно нести флаг Эстонии на теннисные корты и иметь возможность играть перед моими поклонниками и болельщиками по всему миру.

Я готова к новым вызовам после моего последнего усилия как профессионального теннисиста – наслаждаться игрой и соревноваться как можно настойчивее на Уимблдоне.

Благодарим всех за постоянную поддержку», — написала Контавейт.