110 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4ab1a7c1e37f3d41d0a039b506cce1a5.jpg» /> #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (34) в первом круге Rothesay Classic — WTA 250, проходящем в английском Бирмингеме, сыграет против представительницы россии (террористической страны) — Анастасии Потаповой ( 21).

Матч состоится 20 июня. Ориентировочное начало в 19:40 по киевскому времени. В Украине трансляции из Бирмингема начнут показывать с четвертьфинальной стадии, на телеканале Setanta Sports.

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