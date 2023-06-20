Костюк сыграет против россиянки Потаповой в первом круге Rothesay Classic — WTA 250

176 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3595dd83ad159ff09af597ec73383576.jpg» /> #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

20 июня на травяных кортах Бирмингема сыграет только одна представительница Украины — Марта Костюк против россиянки Анны Потаповой.

Расписание матчей украинских теннисисток 20 июня

16:00*. Марта Костюк (34) – Анна Потапова (21, россия) – корт №1, третий запуск после матча Фрэнх – Стрыкова.

* — ориентировочное время, в зависимости от хода предыдущих встреч

Элина Свитолина не смогла преодолеть прежний круг в Бирмингеме, разгромно прогорав чешке Фругвиртовой (6:2, 6 :0). А Ангелина Калинина победила американку Спаркс (6:4, 6:4) и сыграет во втором круге.