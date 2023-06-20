Костюк уступила россиянке Потаповой на старте турнире в Бирмингеме

Украинка не смогла выйти во второй круг турнира 38 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (34) победила россиянку Анастасию Потапову (21) в первом круге турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч длился 2 часа 34 минуты и завершился со счетом 6: 7, 7:5, 6:4. Костюк 4 раза подала навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 < em>Первый круг, 20 июня

Анастасия Потапова — Марта Костюк (Украина) 6:7 ( 6), 7:5, 6:4

Раньше Элина Свитолина не смогла преодолеть первый круг в Бирмингеме, разгромно проиграв чешке Фругвиртовой (6:2, 6:0). А Ангелина Калинина победила американку Спаркс(6:4, 6:4) и сыграет во втором круге.