Лондон. Шелтон впервые сыграл на траве, Норри, Музетти и Корда вышли во второй круг

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Костюк сыграет против россиянки Потаповой в первом круге Rothesay Classic — WTA 250
Вчера 23:17 176 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3595dd83ad159ff09af597ec73383576.
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Галле. Циципас с трудом выиграл свой стартовый матч, Шаповалов и Накашима вышли во второй круг
2023-06/1687205031_tsitsipas.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк с победы стартовал в парном турнире WTA 250 в Бирмингеме
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 16:10 266 0 Фото — gettyimages #Марта...
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Рейтинг WTA. Швёнтек повторила достижение Халеп, Бултер впервые вошла в топ-100
2023-06/1687167576_wta.jpg|—>Ига Швёнтек начала 64-ю неделю в статусе первой ракетки мира.