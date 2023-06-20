Познань. Сачко не смог доиграть свой стартовый матч

Больше в Теннис
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Контавейт объявила о завершении карьеры после Уимблдона
Анетт Контавейт прокомментировала завершение карьеры Сегодня 16:41 110 0 #Контавейт Источник — Чемпион. Бывшая...
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Бирмингем. 43-летняя Уильямс провела на корте больше трёх часов и победила Джорджи
2023-06/1687256715_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 20 июня
2023-06/1685863873_rg.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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20 июня Костюк сыграет против россиянки Потаповой в 1 круге Rothesay Classic — WTA 250
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