Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 20 июня

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20 июня Костюк сыграет против россиянки Потаповой в 1 круге Rothesay Classic — WTA 250
Сегодня 09:20 548 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/89df0855085aa9236aff44d02a6e5682.
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Экс-вторая ракетка мира завершит свою игровую карьеру после Уимблдона
2023-06/1687244080_kontaveit.jpeg|—>«Сегодня я объявляю, что завершаю свою спортивную карьеру.
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Бирмингем. Ястремская уступила в финальном раунде квалификации
2023-06/1687078570_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лондон. Шелтон впервые сыграл на траве, Норри, Музетти и Корда вышли во второй круг
2023-06/1687203356_norrie.jpeg|—> Источник: btu.org.ua