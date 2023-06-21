Бирмингем. Дарт снова сыграет против Калининой, Остапенко и Линетт вышли во второй круг

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Костюк уступила россиянке Потаповой на старте турнире в Бирмингеме
Украинка не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 22:48 38 0 Фото —...
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Лондон. Руне выиграл первый матч в карьере на траве, де Минор прервал победную серию Маррея
2023-06/1687285078_de-minaur.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок уступила в первом круге парного разряда в Бирмингеме
Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира Сегодня 19:10 151 0 #Надежда Киченок...
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Костюк – Потапова: прямая трансляция – LIVE
Сегодня 18:11 110 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4ab1a7c1e37f3d41d0a039b506cce1a5.