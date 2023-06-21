Галле. Синнер в трех сетах победил Гаске, Зверев нанес поражение Тиму

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Сачко не смог доиграть матч на турнире в Польше
Виталий Сачко выбыл из борьбы на "челленджере" в Польше Вчера 18:12 306 0 Фото...
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Киченок из Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме
Украинка поборется за выход в полуфинал Вчера 23:05 208 0 Фото — gettyimages #Людмила...
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Снегирь с победы стартовала на турнире в Илкле
Украинка вышла во второй круг турнира Вчера 23:20 201 0 Фото — gettyimages #Снегирь...
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Бирмингем. Дарт снова сыграет против Калининой, Остапенко и Линетт вышли во второй круг
2023-06/1687294623_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua