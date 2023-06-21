Киченок из Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме

Украинка поборется за выход в полуфинал 208 Фото — gettyimages #Людмила Киченок, #Остапенко

Источник – Чемпион.

Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии обыграли эстонку Ингрид Нил и Фан Сьен Ву во втором круге турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч продолжался 58 минут и завершился со счетом 6:3 , 6:0. Людмила и Елена 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 5 из 7 брейк-пойнтов.

В 1/4 финала Киченок и Остапенко сыграют с дуэтом Ульрике Эйкери/Александра Панова.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 1/8 финала, 20 июня

Людмила Киченок/Елена Остапенко – Ингрид Нил/Фан Сьен Ву 6:3, 6:0

Ранее Костюк уступила россиянке Потаповой на старте турнире в Бирмингеме.