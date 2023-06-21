Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 21 июня

Больше в Теннис
-
Калинина сыграет против Дарта во 2 круге Rothesay Classic — WTA 250
Сегодня 10:25 171 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/7d372460b7c97cbb349f1b4411c37c3f.
-
Бирмингем. Киченок и Остапенко уверенно вышли в четвертьфинал
2023-06/1687279175_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Сачко не смог доиграть матч на турнире в Польше
Виталий Сачко выбыл из борьбы на "челленджере" в Польше Вчера 18:12 306 0 Фото...
-
Галле. Синнер в трех сетах победил Гаске, Зверев нанес поражение Тиму
2023-06/1687291067_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua