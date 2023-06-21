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Теннис

Сачко не смог доиграть матч на турнире в Польше

Виталий Сачко выбыл из борьбы на "челленджере" в Польше Вчера 18:12 306 0 Фото — gettyimages #Виталий Сачко

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Виталий Сачко не смог доиграть матч первого круга турнира ATP Challenger Tour 100 в Познани против Улисеса Бланча из США.

Сачко решил не продолжать матч после первого сета.

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Enea Poznan Open — ATP Challenger Tour 100 Познань, Польша Грунт< /em> Призовой фонд — €118,000 Первый круг, 20 июня

Улисес Бланч (США, Q ) – Виталий Сачко (Украина) 7:6(5) — отказ

Напомним, на прошлой неделе Сачко стал чемпионом на «челленджере» в Братиславе и выиграл свой первый титул на турнире такого уровня. >

Источник: champion.com.ua

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