Свитолина получила wild card на Уимблдон

Элина Свитолина сыграет на Уимблдоне 194 Фото — gettyimages #Уимблдон, #Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (73) сыграет на главном травяном соревновании сезона — Уимблдоне.

Организаторы турнира предоставили украинцы wild card (приглашение вне рейтинга)

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Уимблдон стартует 3 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне, Англия. Наивысшим достижением Светолиной на этом турнире является полуфинал 2019 года.

Напомним, на днях Элина разгромно уступила чешке Линди Фругвиртовой (57) на старте турнира в Бирмингеме.

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