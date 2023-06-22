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Теннис

Берлин. Гарсия и Квитова встретятся в четвертьфинале, Векич победила третью ракетку мира

2023-06/1687369440_wta.jpg|—>Берлин. Гарсия и Квитова встретятся в четвертьфинале, Векич победила третью ракетку мира

Источник: btu.org.ua

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