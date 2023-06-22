Берлин. Гарсия и Квитова встретятся в четвертьфинале, Векич победила третью ракетку мира

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WTA начала следствие по тренеру Цуренко
Вчера 23:54 272 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/67d6e941f79f42a0ae7047c6ffe820f8.
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Бирмингем. Крейчикова вышла во второй круг, Фругвиртова сыграет в четвертьфинале
2023-06/1687371320_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Берлин. Нимайер обыграла действующую чемпионку, Гауфф и Саккари стартовали с побед
2023-06/1687347762_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бирмингем. Киченок и Росольска уступили в матче первого круга
2023-06/1687276904_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua