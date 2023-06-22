Галле. Грикспор отыграл матчбол и победил действующего чемпиона турнира, Синнер сыграет против Бублика в четвертьфинале

Больше в Теннис
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Берлин. Саккари и Вондроушова поспорят за место в полуфинале
2023-06/1687451133_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Илкли. Снигур обыграла Викери и вышла в четвертьфинал
2023-06/1687426076_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Галле. Ярри победил Циципаса во втором круге, Зверев выиграл 30-й матч на травяных кортах
2023-06/1687415515_jarry.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Лондон. Музетти сыграет против Руне в четвертьфинале, Корда победил десятую ракетку мира
2023-06/1687417074_musetti.jpeg|—> Источник: btu.org.ua