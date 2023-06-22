Галле. Ярри победил Циципаса во втором круге, Зверев выиграл 30-й матч на травяных кортах

Больше в Теннис
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Лондон. Музетти сыграет против Руне в четвертьфинале, Корда победил десятую ракетку мира
2023-06/1687417074_musetti.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Сборные Украины в возрасте до 14 лет сыграют в квалификации Летнего Кубка Европы
2023-06/1687271116_ukraine.jpg|—>Команда мальчиков сыграет свои матчи 2-4 июля в Валенсии (Испания). Вместе с украинской сборной...
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WTA начала следствие по тренеру Цуренко
Вчера 23:54 272 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/67d6e941f79f42a0ae7047c6ffe820f8.
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Берлин. Гарсия и Квитова встретятся в четвертьфинале, Векич победила третью ракетку мира
2023-06/1687369440_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua