Сборные Украины в возрасте до 14 лет сыграют в квалификации Летнего Кубка Европы

2023-06/1687271116_ukraine.jpg|—>

Команда мальчиков сыграет свои матчи 2-4 июля в Валенсии (Испания). Вместе с украинской сборной за два места в финальном турнире будут бороться команды Андорры, Кипра, Финляндии, Великобритании, Греции, Испании, Португалии и Словении.

В составе нашей команды заявлены:

Тимур Чуканов (№34)

Андрей Максименко (№143)

Владимир Ревенко (№182)

Капитан: Дмитрий Шепелев

В прошлом году украинцы уступили в полуфинале квалификации команде Австрии и заняли четвертое место в своей зональной группе.

В последний раз в финальном турнире Летнего Кубка Европы украинская сборная играла в 2017 году. Тогда за нашу сборную играли Герман Самофалов, Артем Подорожный и Вячеслав Белинский. Украинцы проиграли в матчах с командами Чехии, Сербии и Швеции и заняли восьмое место.

•