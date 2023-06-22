WTA начала следствие по тренеру Цуренко

272 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/67d6e941f79f42a0ae7047c6ffe820f8.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Леся Цуренко получила письмо от WTA о том, что в отношении ее тренера Никиты Власова начато следствие.

Об этом заявила сама спортсменка.

«Я шокирована. Я уже связалась с адвокатами для обсуждения дальнейших действий. После разговора с CEO WTA Стивом Саймоном у меня произошла паническая атака, которая существенно повлияла на мое ментальное и физическое здоровье, и привела к тому, что я снялась с турнира в Индиан-Уэллс. После моей непубличной жалобы ни одно должностное лицо WTA никак не отреагировало. После моего публичного заявления ни одно должностное лицо WTA, включая Линдси Брэндон (Director of Safeguarding), Боба Кэмпбелла (Senior Director, Security), Дэвида Паланзо (Senior Vice President, Legal & Business Affairs), не контактировали со мной, чтобы выяснить обстоятельства и предмет моего заявления. Это указывает на то, что WTA просто пыталась замолчать этот инцидент и факт морального союза со стороны CEO компании. Я была растеряна и определенным образом напугана таким безразличием и игнорированием ситуации, в которой я оказалась. Я ожидала, что кто-то из официальных лиц инициирует расследование этого дела, ведь это беспрецедентно, когда глава компании позволяет себе ментальный абсурд в отношении человека, страдающего от войны. Ничего не происходило, абсолютно все должностные лица WTA просто игнорировали этот инцидент. Мой тренер стал инициатором открытия расследования в отношении действий Стива Саймона. Он подал официальный запрос WTA с требованием открыть дело. И вот сегодня я получила письмо, в котором ассоциация сообщила мне, что дело открыто против моего тренера. Единственного человека, выступившего в мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать. Я чувствую, что таким образом WTA пытается давить на меня, продолжая то, что начал Стив Саймон. Я не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается каким-либо образом избежать ответственности за свои собственные действия и не отказывается от никаких методов», — заявила Цуренко.

< Напомним, что в марте Цуренко рассказала, что Саймон в разговоре с ней сказал, что "если игроки из россии и белорусы поддерживают войну, это только их собственное мнение".