Илкли. Снигур не доиграла свой четвертьфинальный матч

Больше в Теннис
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Лондон. Алькарас сыграет против Димитрова в четвертьфинале, Маннарино победил восьмую ракетку мира
2023-06/1687463537_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Бирмингем. Марино спасла матчболы на пути в 1/4 финала, Остапенко одолела Уильямс
2023-06/1687463893_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бирмингем. Костюк и Крейчикова сыграют в полуфинале парного разряда
2023-06/1687464898_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Галле. Грикспор отыграл матчбол и победил действующего чемпиона турнира, Синнер сыграет против Бублика в четвертьфинале
2023-06/1687464922_tallon.jpeg|—> Источник: btu.org.ua