Костюк вышла в полуфинал парного турнира в Бирмингеме

Матч длился 1 час 34 минуты 212 Фото: Getty Images #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк и чешка Барбора Крейчикова победили британок Фрея Кристи и Али Коллинс в 1/4 финала парного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч длился 1 час 34 минуты и завершился с счетом 6:3, 5:7, 10-5.

Костюк и Крейчикова 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейк-пойнта.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 1/4 финала, 23 июня

Марта Костюк/Барбора Крейчикова (Украина/Чехия) — Фрея Кристи/Али Коллинс (Великобритания) 6:3, 5:7, 10-5

В следующем круге они сыграют против Магди Линетт из Польши и Бернарды Пери из США.

Раньше Костюк уступила в первом круге одиночного разряда турнира в Бирмингеме.

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